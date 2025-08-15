PTT, Münir Özkul Anısına Özel Pul ve İlk Gün Zarfı Çıkardı

PTT AŞ, ünlü Türk oyuncu Münir Özkul'un anısına özel anma pulları ve ilk gün zarfını piyasaya sürdü. Ürünler, PTT iş yerlerinde ve filateli internet sitesinde satışa sunulacak.

Ptt AŞ, "Bir Yeşilçam Klasiği ( Münir Özkul )" konulu anma pulları ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Bir Yeşilçam Klasiği ( Münir Özkul )" konulu 2x35 lira bedelli anma pulları (36x52 milimetre boyutunda) ve söz konusu pullara ait 105 lira bedelli ilk gün zarfının bulunduğu portföy, 650 lira bedelle abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "Beyoğlu PTT Müdürlüğü/ İSTANBUL" adresinde "Bir Yeşilçam Klasiği Münir Özkul 15.08.2025" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
