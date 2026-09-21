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PTT, Kılıç Dişli Kaplan anma pulunu 45 liraya, ilk gün zarfını 90 liraya satışa sundu

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PTT AŞ, "Kılıç Dişli Kaplan" konulu 45 lira bedelli anma pulu ile 90 lira bedelli ilk gün zarfını tedavüle sundu. Ürünler sınırlı sayıda PTT iş yerinde ve filateli.gov.tr'de satışa çıkarıldı; aynı gün Ankara PTT Pul Müzesi'nde ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.

Ptt AŞ, "Kılıç Dişli Kaplan" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı, tedavüle sundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kılıç Dişli Kaplan" konulu 45 lira (36 x 52 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, sınırlı sayıda PTT iş yerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte, Ankara PTT Pul Müzesi'nde, "Kılıç Dişli Kaplan 21.09.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullanılmaya başlandı.

Kaynak: AA
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