Haberler

Piyasalarda gün sonu

Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Gün içinde en düşük 14.284,94 puanı, en yüksek 14.569,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybederek 14.393,85 puandan tamamladı Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 düşüşle 6 milyon 765 bin lira oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 111,63 puan azalarak 14.393,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 45,19 puan ve yüzde 0,31 artışla 14.550,67 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.284,94 puanı, en yüksek 14.569,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybederek 14.393,85 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 144,71 puan ve yüzde 0,84 azalışla 17.094,43 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 67'si geriledi. Sasa Polyester, Akbank, Katılımevim, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 368 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 4 bin 368 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1 düşüşle 6 milyon 765 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,29, bileşik getirisi yüzde 39,58 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,3730, satışta 48,5668 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,3567, satışta 48,5504 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 154 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4,5 artışla 105,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama da AK Parti'den
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! 2 kişi öldü, avukat ağır yaralı
Galatasaray'ın Sporting karşısında 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı

Galatasaray'ın Sporting'ten 90+8'de yediği inanılmaz gol!
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınlar ne var ne yok anlattı

Cinsel ilişkiye girdiği kadınlar mahkemede ne var ne yok anlattı
Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor

Seveni kadar nefret edeni var ama gramla satılıyor

Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor

Arda Güler beklenen imzayı atıyor
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama
Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba