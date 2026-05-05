Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 14.485,92 puana yükseldi.

Dün günü 14.369,61 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 32,10 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.401,72 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,30 puan ve 0,81 yükselişle 14.485,92 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.357,98 puanı, en yüksek 14.485,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,13, mali endeks yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,68 ve teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükselirken, 31'i düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Sasa Polyester, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 560 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 157,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,2210 liradan, avro 52,9070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 560 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 azalışla 111,1 dolardan işlem görüyor.