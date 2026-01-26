Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Altın fiyatları haftaya tarihi bir rekorla başladı. Küresel piyasalarda artan jeopolitik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışının hız kazanmasıyla ons altın ilk kez 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Spot altın yüzde 1,98 artışla 5 bin 81,18 dolara yükselirken gün içinde 5 bin 92,71 doları test etti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 2,01 primle 5 bin 79,30 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalardaki bu sert yükseliş, iç piyasada da gram altına rekor getirdi. Gram altın 7 bin 105 liraya kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar yüzde 2 civarında artışla 7 bin 82 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Altın, 2025 yılı genelinde güçlü bir performans sergiledi. Yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 17'yi aşarken, yıl genelindeki artış oranı yüzde 64'e ulaştı. Bu rallide güvenli liman talebinin kalıcı hale gelmesi, ABD'de parasal gevşeme beklentileri, merkez bankalarının güçlü alımları ve borsa yatırım fonlarına yönelen rekor girişler etkili oldu. Çin'in aralık ayında altın alımlarını üst üste 14'üncü aya taşıması da fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ABD VARLIKLARINA YÖNELİK GÜVEN KRİZİ HAKİM

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, altındaki son yükselişi ABD yönetimine ve ABD varlıklarına yönelik bir güven krizinin yansıması olarak değerlendirdi. Rodda, bu tablonun geçen hafta Trump yönetiminin öngörülemez kararlarıyla tetiklendiğini ifade etti.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde Avrupa müttefiklerine yönelik gümrük vergisi tehditlerinden geri adım atsa da, hafta sonu Kanada'nın Çin'le ticaret anlaşmasını sürdürmesi halinde yüzde 100 tarife uygulanacağını açıkladı. Trump ayrıca Fransa'yı "Barış Kurulu" girişimine katılmaya zorlamak amacıyla Fransız şarapları ve şampanyalarına yüzde 200 tarife tehdidinde bulundu. Bazı çevreler bu adımın Birleşmiş Milletler'in rolünü zayıflatabileceğini savunurken, Trump kurulun BM ile birlikte çalışacağını dile getirdi.

Piyasalarda yenin güçlenmesi ve bu hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde dolar pozisyonlarının azaltılması, dolar üzerinde baskı yarattı. Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi. Metals Focus Direktörü Philip Newman, altındaki yükseliş potansiyelinin sürdüğünü belirterek, yıl içinde fiyatların yaklaşık 5 bin 500 dolarda zirve yapmasını beklediklerini söyledi. Newman, kâr satışlarına bağlı kısa vadeli geri çekilmeler yaşanabileceğini ancak her düzeltmenin güçlü alımlarla karşılanacağını vurguladı.

SPOT GÜMÜŞ DE REKOR KIRDI

Değerli metallerdeki yükseliş altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 5,79 artışla 108,91 dolara yükselirken gün içinde 109,44 dolar ile rekor kırdı. Spot platin yüzde 3,77 primle 2 bin 871,40 dolara çıktı. Palladyum ise yüzde 3,2 yükselerek 2 bin 75,30 dolarla son üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüş, cuma günü 100 dolar eşiğini ilk kez aşarken, geçen yılki yüzde 147'lik artışın ardından sıkı fiziksel arz koşulları ve perakende yatırımcı ilgisiyle yükselişini sürdürdü.