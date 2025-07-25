Pınar Canlı, BDR Thermea Group'un Satış ve Pazarlama Mükemmelliği Direktörlüğüne Atandı

Pınar Canlı, BDR Thermea Group'un Satış ve Pazarlama Mükemmelliği Direktörlüğüne Atandı
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Baymak Ticari Direktörü Pınar Canlı, 1 Ağustos itibarıyla BDR Thermea Group'un Apeldoorn'daki merkez ofisinde yeni görevine başlayacak. Canlı, birçok önemli pazardan sorumlu olacak ve grup için yenilikçi çözümler geliştirecek.

Baymak Ticari Direktörü Pınar Canlı, Hollanda merkezli BDR Thermea Group'un Satış ve Pazarlama Mükemmelliği Direktörlüğü görevine atandı.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, dünyada iklimlendirme sektöründen BDR Thermea Group, 2030 stratejik hedefleri doğrultusunda yürüttüğü "Hedef Operasyon Modeli" kapsamında global organizasyonunu güçlendiriyor.

Bu kapsamda, 2014'ten bu yana grubun Türkiye'deki şirketi Baymak'ta görev alan Pınar Canlı, 1 Ağustos itibarıyla Apeldoorn'daki grup merkez ofisinde bireysel müşteri segmentinden sorumlu olarak yeni görevine başlayacak.

Canlı, Hollanda, Türkiye, İngiltere, İtalya, İberya, Almanya, Benelüks, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Polonya ve Ukrayna gibi birçok önemli pazardan sorumlu olacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme bölümünden 2004'te mezun olan Pınar Canlı, iş hayatına Unilever'de başladı. Yaklaşık 13 yıl Unilever'de çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra Barry Callebaut Group ve Nestle'de Satış Direktörü olarak çalıştı.

Baymak Ticari Direktörlüğü görevine 2022'de getirilen Canlı, Baymak'taki liderliği süresince gerek organizasyonel gerekse ticari alanda çok sayıda başarıya imza attı. Canlı, yeni görevinde BDR Thermea Group'un global stratejik hedeflerine katkı sağlayarak, bireysel müşteri segmentinde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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