Petrol Ofisi'nden Motobike’da Maximoto Yağ Tanıtımı

Petrol Ofisi'nden Motobike’da Maximoto Yağ Tanıtımı
Petrol Ofisi Grubu, Motobike Fuarı'nda motosikletler için özel olarak geliştirdiği yüksek performanslı Maximoto yağlarını tanıttı.

Petrol Ofisi Grubu, Motobike Fuarı'nda motosikletler için özel olarak geliştirdiği yüksek performanslı Maximoto yağlarını tanıttı. Ayrıca güvenli sürüş alanında tanınan eğitmen Zafer Akçay da fuar boyunca stantta bulunarak motosiklet tutkunlarına sürüş teknikleri ve güvenlik konularında bilgi verdi.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağ sektörünün önde gelenlerinden Petrol Ofisi Grubu, Motobike Fuarı'nda bu yıl da motosiklet tutkunlarıyla bir araya geldi. 22-25 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açan fuar, motosiklet sürücülerini ve dünyanın önde gelen üreticilerini bir araya getirdi.

Motosiklet ekosistemine yönelik özel çözüm ve ürünler geliştiren Petrol Ofisi'nin uzmanları fuarda yüksek performans ve üstün motor koruması sunan Maximoto motosiklet yağlarını tanıttı. Ziyaretçiler, şirket standını ziyaret ederek markanın ileri teknoloji ile üretilen ürünleri hakkında detaylı bilgileri alma imkanı buldu.

Şirketin bu yılki sürprizlerinden biri de Türkiye'de motosiklet kültürü ve güvenli sürüş eğitimleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden uzman eğitmen Zafer Akçay oldu. Motosiklet İleri ve Güvenli Sürüş Akademisi Kurucusu Akçay, fuarın açık olduğu dört gün boyunca stantta misafirlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı, sürüş tekniklerinden ileri seviye güvenlik detaylarına kadar merak edilen pek çok konuda tecrübelerini ve bilgilerini paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
