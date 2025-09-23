Pegasus Hava Yolları, Youth Awards 2025'te 3 Ödül Kazandı

Pegasus Hava Yolları, Youth Awards 2025'te yaklaşık 200 bin gencin oylarıyla yapılan değerlendirmede 3 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 200 bine yakın gencin oy kullandığı organizasyonda, Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi ( Ceo ) Güliz Öztürk ise "Gençlere En İlham Veren CEO" seçildi.

Şirket ayrıca "En Çok Çalışılmak İstenen Ulaşım-Taşımacılık Şirketi" kategorisinde altın, "En Beğenilen İşe Alım Programı" kategorisinde genç yetenek programı GoYoung ile bronz ödül aldı.

Youth Awards'ta bu yıl 180 şirket, 29 kategoride yarıştı. Pegasus, aldığı ödüllerle gençlik alanındaki geniş katılımlı oylamalardan birinde öne çıkarak, gençlere yönelik kariyer programlarıyla dikkat çekti.