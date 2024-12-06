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Özlem Selçuk Erkan, Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığına Atandı

Özlem Selçuk Erkan, Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığına Atandı
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Şekerbank, Özlem Selçuk Erkan'ı Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atadı. Erkan, 27 yıllık deneyimiyle bankanın büyüme hedeflerine liderlik edecek.

Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, Özlem Selçuk Erkan atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank'ın üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleştirildi.

Şekerbank Yönetim Kurulunun kararıyla Özlem Selçuk Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayına müteakip geçerli olmak üzere, Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Bankacılık sektöründe 27 yılı aşkın tecrübeye sahip Erkan, Şekerbank bünyesinde, kurumsal ve ticari bankacılık faaliyetlerindeki büyüme hedeflerine liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkan, kariyerinin başından itibaren bankacılık sektöründe kazandığı bilgi birikimini ve ticari bankacılık alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimini, yeni görevine yansıtacağını belirtti.

Erkan, "Ülkemizin köklü bankalarından Şekerbank'ın, sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden, üretimin finansmanındaki stratejik hedeflerini gerçekleştirme yolunda katkı sağlayacağım için büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Erkan, uluslararası finans, pazarlama ve stratejik yönetim alanlarında eğitim programlarına katıldı. İş yaşamına 1997'de bankacılık sektöründe başlayan Erkan, sırasıyla Yapı Kredi, Citibank ve Akbank'ta kurumsal ve ticari bankacılık alanında tecrübe edindi. Son olarak Akbank'ta Ticari Bankacılık Bölüm Başkanı olarak görev yapan Erkan, burada ticari bankacılık alanındaki faaliyetlerin stratejik yönetimini üstlenerek geniş bir müşteri portföyünün etkin yönetimini sağladı. Ticari bankacılık stratejilerini belirlerken sürdürülebilir finansman çözümlerine öncelik veren Erkan, özellikle yeşil ve sosyal kredilerin yaygınlaştırılması projelerine liderlik etti.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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