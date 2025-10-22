Haberler

Özge Şahin, Zorlu AVM Genel Müdür Yardımcısı Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorlu AVM, Özge Şahin'i Genel Müdür Yardımcılığına atadı. Şahin, kiralama, kiracı ilişkileri, pazarlama ve müşteri ilişkileri süreçlerinden sorumlu olacak.

Zorlu AVM'nin Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özge Şahin atandı.

Zorlu AVM'den yapılan açıklamaya göre, Şahin, Zorlu AVM'nin kiralama ve kiracı ilişkileri ile pazarlama, iş geliştirme ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinden sorumlu olacak.

Özge Şahin, profesyonel kariyerine 2008'de bankacılık sektöründe Societe Generale Türkiye'de "Ürün Yöneticisi" olarak başladı.

Ülker'de "Marka Müdürü", Volvo Grup'ta "Pazarlama İletişimi Direktörü", Golf Dondurma'da "Pazarlama Direktörü" ve Eczacıbaşı İntema'da "Pazarlama Müdürü" görevlerini üstlenen Şahin, 2019'dan bu yana Kanyon'da "Pazarlama ve Kiralama Müdürü" olarak birçok projeye imza attı.

Şahin'in, İstanbul Üniversitesinde İktisat lisansı, Louis Pasteur Üniversitesinde İşletme yüksek lisansı, Boğaziçi Üniversitesi ve Cenevre Üniversitesinde Pazarlama doktorası bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç'ın kız kardeşine tutuklama! Gözü fena dönmüş
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.