Özge Şahin Zorlu Alışveriş Merkezi Genel Müdür Yardımcılığına Atandı

Özge Şahin Zorlu Alışveriş Merkezi Genel Müdür Yardımcılığına Atandı
Özge Şahin, 1 Ekim itibarıyla Zorlu Alışveriş Merkezi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı. Şahin, kiralama, pazarlama, iş geliştirme ve müşteri ilişkileri stratejilerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Özge Şahin, Zorlu Alışveriş Merkezi Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Şahin, yeni pozisyonunda AVM'nin kiralama, pazarlama, iş geliştirme ve müşteri ilişkileri stratejilerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Zorlu AVM'nin yeni Genel Müdür Yardımcılığı görevine 1 Ekim tarihi itibarıyla Özge Şahin atandı. Şahin, AVM'nin kiralama ve kiracı ilişkileri ile pazarlama, iş geliştirme ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinden sorumlu olacak.

Açıklamaya göre Özge Şahin, profesyonel kariyerine 2008 yılında bankacılık sektöründe Societe Generale Türkiye'de 'Ürün Yöneticisi' olarak başladı. Ülker'de 'Marka Müdürü', Volvo Grup'ta 'Pazarlama İletişimi Direktörü', Golf Dondurma'da 'Pazarlama Direktörü' ve Eczacıbaşı İntema'da 'Pazarlama Müdürü' olarak önemli görevler üstlenen Şahin, 2019 yılından bu yana Kanyon'da 'Pazarlama ve Kiralama Müdürü' olarak önemli projelere imza attı. - İSTANBUL

