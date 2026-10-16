Özer Matlı, BTSO başkanlığını düzenlenen törenle Burkay'dan devraldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı seçilen Özer Matlı, görevi eski BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan devraldı.

BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, eski BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu, BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Faik Çelik, hazır bulundu.

Matlı, burada yaptığı konuşmada, seçim döneminden sonra bugün yeni bir dönem başladığını ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 5174 sayılı Kanun maddesine göre BTSO'daki sürecin devam ettirileceğini aktaran Matlı, şöyle konuştu:

"İbrahim Bey'le başlayan projeler, şehrin projeleridir. Şehrin projeleri, devam edecektir. Yeni yönetimle beraber yeni dünya düzeniyle otomotivde, dünyada, her zaman dönem değişiyor. Bunların üzerine ihtiyaçlara, sektörlere göre ilave koyacaklarımız varsa yapacağız. Bursa, güçlü ve kadim bir şehir. Daha iyi şeyler yapılacaktır. İlk 4'teki yerini, ana hedefimiz, 2. veya 3. sıraya çıkarmak olacaktır. Bütün geçmiş ekibimize, meclisimize, sekreteryaya, başta Osman Fevzi Efendi'den bugüne getiren vefat eden, yaşayan herkese minnet ve saygı duyuyorum. Bu emanet, bu saatten sonra bizde. İnşallah kurumumuzu, şehrimize eksik getirecek bir şeyler yapmamaya vesile oluruz. Daha iyi yerlere getirmek, aldığımız bayrağı, daha yukarı çıkarmak, ana hedefimiz."

Görevi devreden İbrahim Burkay da 137 yıllık köklü geçmişe sahip BTSO'da demokrasi şöleni havasında güzel bir seçim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine, 13 yıldır hizmet ettiklerini belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Bu güzel kurumda, bundan böyle artık görevi Özer Bey'e devrediyoruz. Bu 13 yıl boyunca özellikle Bursa ve Türkiye ekonomisi için gerçek anlamda rol model olan birçok projeyi hayata geçirdik. Gönül istiyor ki bu projelerin yeni yönetimle birlikte aynen sürdürülmesi ve bunların üzerine ilave projelerle geliştirilerek hem Bursa'ya hem Türkiye'ye hizmete devam etmesi. Bu kurum, öylesine büyük, güçlü bir kurum. Bursa, üretimde de ticarette de hizmette de her alanda Türkiye ekonomisine yön veren çok güçlü bir kent. Bugün Bursa'nın ortaya koymuş olduğu vizyon ve projeler, Türkiye ekonomisine yön veriyor. Türkiye ekonomisinin yüzde 8,6'sını üreten bir şehir, Bursa. İnşallah bu yeni dönemde de Özer başkanımızın başkanlığında yeni yönetim, hem Bursa'ya hem de ülkemize hizmetlerine devam edecek."

"Bu, adeta bir bayrak yarışıdır"

Varank, seçim sonucunun Bursa ve iş dünyası için hayırlı olmasını dileyerek, Matlı ve Burkay'a gösterdikleri demokratik olgunluk sebebiyle teşekkür etti.

Matlı ve Burkay ile yıllardır kentte Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için beraber çalıştıklarını, yol yürüdüklerini anlatan Varank, şöyle konuştu:

"Onlar bu dönemde yanlarına kendi ekiplerini alarak, sahaya indiler ve gerçekten demokratik bir mücadele verdiler. Çok büyük gayret gösterdiler. Kendilerinin ortaya koyduğu performans için de teşekkür ediyorum. Seçim çalışması, kolay iş değildir. Sizler gayret gösterdiniz ama malumunuz yarış, sahada yapılır ve her yarışta ipi önce göğüsleyen biri olmak mecburiyetinde."

Varank, seçimi kazananın kaybedenin olduğu bir yarış olarak görmediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, adeta bir bayrak yarışıdır. İnanıyoruz ki önceki tüm BTSO yönetimleri, nasıl bu şehre katkı sağlamak için gayret gösterdiyse bundan sonra da yeni BTSO yönetimi, bu şehre katkı sağlamak, bu bayrağı ileri taşımak için gayret gösterecek. Bu kurumlar, bugün ortaya çıkan kurumlar değil, hep üstüne koyarak devam eden kurumlar. Dolayısıyla buradaki her bir geçmiş yönetimin, arkadaşımızın, katkısının üstüne koyarak devam edilecek. Gösterdiğiniz bu olgunluk için de çok teşekkür ediyorum. Mevzu bahis Bursa olduğunda hepimizin bir masanın etrafında toplanabilmesi lazım."

BTSO seçim sürecinde basına ve sosyal medyaya yansıyan söylentilere değinen Varank, şunları kaydetti:

"Sadece Bursa'da değil, Türkiye'de her sosyal medya hesabı açanın, her web sitesi kuranın kendisini haberci, basın saydığı bir anlayışla karşı karşıyayız ve maalesef bu sosyal medya hesaplarıyla kendilerine 'basın kuruluşu' diyen insanlar da sürekli bir dedikodu üretme, karalama, bir şeyi uydurma derdinde. Dert, habercilik değil aslında, reyting alabilmek. Bursa'da bu anlayışın bir şekilde kırılması lazım. Burada 'habercilik' adı altında sürekli birileriyle ilgili haber üretenlerin, bu şehre yakışmadığını ifade etmem gerekiyor. En büyük sıkıntıyı da biz, AK Parti olarak burada görüyoruz. Birileri bu seçimde AK Parti'yi taraf yapmaya çalıştı. İki arkadaşımız da AK Parti'nin adayı ya da adayların hiçbiri, AK Parti'nin adayı değil. Bu, bir sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla bizim buradaki duruşumuz, seçimi en güzel şekilde yapabilmek. Neticede de kim bu emaneti devralıyorsa onunla çalışabilmek. Biz her zaman böyle yaklaştık. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin bile buralarda geçmesi, açıkçası hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem partimize yapılabilecek en büyük haksızlıklardan. Biz, arkadaşlarımızla her zaman en güzel şekilde çalıştık. Bundan sonra da çalışacağız. İbrahim başkanımla ramazan ayında yine Abdal'da beraber sahur yapacağız. Niyet iyi olursa, Bursa'ya hizmet etmek olursa anlaşamayacağımız hiçbir şey olmaz."

Konuşmaların ardından Matlı, Burkay'a plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: AA