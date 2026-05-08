Bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması ile plan değişikliği kararları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması ile plan değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki taşınmaza, "gelişme konut alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliği onaylandı.

Ankara'nın Mamak ilçesi Üreğil Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara, "ticaret-konut alanı ve park" kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım imar planı ve uygulama imar planının onaylanması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki taşınmaza, "ticaret-konut alanı, belediye hizmet alanı, özel eğitim alanı, sağlık tesisi alanı, sosyal tesis alanı, rekreasyon alanı, teknik altyapı alanı, park, yol ve otopark" kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Konak ilçesi Ahmetağa Mahallesi'ndeki 4 taşınmazın, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan ile bu alan için tesis edilen veya edilecek kullanım izni, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Mülkiyet devri hariç olmak üzere, işletme hakkının verilmesi, kiralama, kullanım izninin devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak, özelleştirilmesine karar verildi.