Özbekistan ve Pakistan'dan 3.5 milyar dolarlık ticari ve yatırım anlaşmaları paketi

Özbekistan ve Pakistan arasında 3.5 milyar dolar değerinde ticari ve yatırım anlaşmaları paketi oluşturuldu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Pakistan'la stratejik ortaklığın 5. yıldönümünde önemli görüşmelere imza attı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in resmi ziyaret için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Birinci Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katıldığı belirtildi. Tarafların toplantının ardından basın toplantısı düzenlediği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in verimli görüşmeler için Pakistan hükümetine teşekkür ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Dinamik şekilde gelişmekte olan Pakistan'ın Özbekistan'ın güvenilir stratejik ortağı olduğuna özel vurgu yapıldı. Bu ziyaretin, Özbekistan-Pakistan stratejik ortaklığının kurulmasının 5. yıldönümüne denk gelmesinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi. Geçen 5 yılda karşılıklı ticaret 2.5 kat, ortak şirket ve projelerin sayısı ise 3 kat arttı. Yakın gelecekte ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması hedefi belirlendi. 3 milyar 500 milyon dolar tutarında gelecek vadeden ticari ve yatırım anlaşmalar paketi oluşturuldu" ifadelerine yer verildi.

Görüşmelerin sonucunda ortak deklarasyon ve 30'a yakın işbirliği anlaşmalarının imzalandığı aktarılan açıklamada, ilaç, hafif sanayi, elektrik-teknik, madencilik ve gıda sektörleri ile tarım alanında iş birliğinin genişletilmesi konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
