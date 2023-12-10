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OYAK ve Taiwan Cement Corporation arasında 740 milyon dolarlık işbirliği imzalandı

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OYAK ve Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 740 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, Cimpor Portugal Holdings ile OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışını içeriyor.

Oyak ve Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında; Cimpor Portugal Holdings ile Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin hakim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili anlaşma imzalandı.

OYAK ve Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında; Cimpor Portugal Holdings ile Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin hakim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili anlaşma 9 Aralık 2023 tarihi itibarı ile imzalandı.

Tarafların anlaşmayı imzalamasıyla, ilgili yasal otoritelerin satışın gerçekleşmesi için gereken onay süreci başladı.

Anlaşma, Türkiye'ye 740 milyon dolarlık nakit kaynak sağlayacak.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan açıklamada, imzalardan sonra resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak izin sürecinin başladığı, pay alım sürecine ilişkin bilgilendirmelerin, izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Denizli Çimento Uzak Doğu OYAK Ekonomi Güncel Haberler

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