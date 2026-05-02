OYAK şirketleri SAHA 2026'ya katılacak

Miilux OY, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Miilux Protection markasıyla geliştirdiği yeni nesil zırh çeliklerini tanıtacak.

OYAK'tan yapılan açıklama göre, yerli ve milli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA 2026'ya katılacak. Fuarda, OYAK şirketleri Kümaş, Karbontürk ve Omsan Lojistik de aynı stantta entegre çözümlerini sektör temsilcileriyle buluşturacak.

OYAK'ın yerli üretim vizyonu doğrultusunda Manisa'da faaliyet gösteren ve yassı çelik ısıl işlem tesisinde üretim yapan Miilux OY, ilk kez fuarda Miilux Protection markası altında geliştirdiği yeni nesil zırh çelikleri Miilux Protection 650T ve Miilux Protection 560T ürünlerini standında sergileyecek.

Miilux OY standında ziyaretçiler, zırhlı araç kesiti, deniz altı maketi ve çelik plakalar üzerinden ürünlerin kullanım alanlarını, teknik özelliklerini ve savunma sanayisine sunduğu yüksek koruma çözümlerini yakından inceleme fırsatı bulacak.

Isıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çelik üretiminde stratejik öneme sahip firmalardan Miilux OY, zırhlı araçlar, mayın ve balistik koruma sistemleri ile iş makineleri, inşaat ve madencilik sektörlerine yönelik komponent ve levha çözümleri sunuyor.

Protection 560T ağırlık avantajı sunuyor

Fuarda tanıtılacak ürünlerden Miilux Protection 560T çok amaçlı kullanım imkanı sunarken, özellikle ağırlık azaltma hedefiyle öne çıkıyor. Mevcut Protection 500T'ye kıyasla daha yüksek sertlik değerine sahip ürün, sağlanan daha ince levha yapısıyla aynı koruma seviyesini sunarak önemli bir ağırlık avantajı sağlıyor ve bu özellikleriyle askeri ve sivil zırhlı araç gövdeleri ile balistik koruma sistemlerinde etkin ve verimli bir çözüm olarak tercih ediliyor.

Miilux Protection 650T ürünü ise ultra yüksek sertlik sınıfında yer alarak delinmeye karşı üstün direnç sağlıyor. Askeri kara araçları, zırhlı platformlar, balistik paneller ve ek zırh uygulamalarında yüksek koruma sunan ürün, Miilux'un ileri çözümleri arasında öne çıkıyor.

Kümaş, refrakter çözümleri, Karbontürk, karbon ve endüstriyel malzeme teknolojileri, Omsan Lojistik ise lojistik kabiliyetleriyle savunma sanayisine yönelik entegre çözümlerini fuarda ziyaretçilere sunacak. OYAK şirketleri fuarda, savunma sanayisine yönelik üretim, malzeme teknolojileri ve lojistik alanlarındaki bütünleşik yetkinliklerini tek çatı altında sergileyecek.