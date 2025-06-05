Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Her yıl milyonlarca aracın kullandığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyollarda ücretler Yeniden Değerleme Oranı kadar otomatik olarak artacak.

1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Mevcut olarak zamlar belli periyotlarda ihtiyaçlara göre yapılıyordu. Resmi Gazete'deki karara göre bundan sonraki dönemde 1 Ocak 2026'dan itibaren Yeniden Değerleme Oranı'na göre zamlar gerçekleştirilecek.

KÜSÜRATLAR 1 TL VEYA KATINA YUVARLANACAK

Yeni düzenlemeye göre, her yılın başında bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranı esas alınarak geçiş ücretleri artırılacak. Ayrıca fiyat artışı sonrası oluşan küsuratlar da en yakın 1 TL veya katına yuvarlanacak.

2024'ÜN YDO'SU YÜZDE 43.93'TÜ

2024 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenmişti.