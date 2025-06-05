Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme daha Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol geçiş ücretlerine ilişkin zamların 1 Ocak 2026'dan itibaren Yeniden Değerleme Oranı'na göre her yıl otomatik yapılacağını açıkladı.

Her yıl milyonlarca aracın kullandığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyollarda ücretler Yeniden Değerleme Oranı kadar otomatik olarak artacak.

1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Mevcut olarak zamlar belli periyotlarda ihtiyaçlara göre yapılıyordu. Resmi Gazete'deki karara göre bundan sonraki dönemde 1 Ocak 2026'dan itibaren Yeniden Değerleme Oranı'na göre zamlar gerçekleştirilecek.

KÜSÜRATLAR 1 TL VEYA KATINA YUVARLANACAK

Yeni düzenlemeye göre, her yılın başında bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranı esas alınarak geçiş ücretleri artırılacak. Ayrıca fiyat artışı sonrası oluşan küsuratlar da en yakın 1 TL veya katına yuvarlanacak.

2024'ÜN YDO'SU YÜZDE 43.93'TÜ

2024 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenmişti.

Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıselo piro:

Her yıl zam yapmaya çalışacağınıza ekonomiyi düzeltmeye ve fiyatların sabit kalmasına çalışın..

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Haber YorumlarıMurat TAŞKINER:

Bunlarında bunların destekçilerinide ölmüşlerinin @mına kayayım

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Haber YorumlarıMelih İnce:

bakanımız açıkladı her 30km de radar da olacak. böyle haberleri okuyunca diyorum ki “ver mehteri ver ver ver!”

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

işi terstten yapıyorlar enflasyonu düşürsenize nereye kadar zam?? ayrıca devletin yollardan köprülerden ücret alması çok ayıp bir şey. çok saçma.

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Haber YorumlarıCan BAY:

Murat ben senin kulağının arkasına sürteyim. Bi oran kaldı haberin olsun.

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