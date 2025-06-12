Oto Klima Gazına Talep Rekor Seviyede

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla oto klima gazına olan talep rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, klima sistemlerinin düzenli kontrol edilmesini ve gaz dolumunun profesyonellere yaptırılmasını öneriyor.

Havaların ısınmasıyla sanayilerde oto klima gazına talep arttı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte sanayi sitelerinde oto klima gazına olan talep rekor seviyelere ulaştı.

Haziran ayının ilk haftası itibarıyla Türkiye genelinde artan hava sıcaklıkları, otomobil sahiplerini klima bakımı ve gaz dolumu için sanayi sitelerine yönlendirdi. Özellikle şehir içi trafikte çalışan araçlar, servis araçları ve uzun yol yapan ticari taşıtlar için klima sistemi yaz aylarında vazgeçilmez hale geldi. Uzmanlar, klima gazının eksik ya da bitmiş olmasının sadece serinleme performansını düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda sistemin kompresör gibi önemli parçalarına da zarar verebileceğini vurguluyor. Bu nedenle klima sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gaz dolumunun işin ehli kişilerce yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Oto klima gazları arasında en yaygın kullanılan R134a tipi gaz, çevreye daha az zararlı olması nedeniyle tercih ediliyor. Ancak bu gazın fiyatlarında da son dönemde ciddi bir artış yaşandığı belirtiliyor. Sanayi esnafı, döviz kurundaki dalgalanma ve ithalat maliyetlerinin bu artışta etkili olduğunu dile getiriyor. Oto sanayii ustası aydın tarlan özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin klima sistemlerini yola çıkmadan önce kontrol ettirmeleri gerektiğini belirtiyor. Yetersiz çalışan bir klima, hem sürüş konforunu hem de güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor.

Araç sahibi Mehmet Nur Savaş, "Klima gazı çok önemli tedbirleri almak gerekiyor. Azı yararlı aşırı kullanmak zararlı. Bugün ustalarda yoğun bir kalabalık var. Bizde her sene olduğu gibi bu yılda aracımın klima gazını kontrol ettiryorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Ekonomi
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