Osmaniye haberi: Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye haberine göre Osmaniye Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı 10,85 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı 10,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|5,42
|5,45
|Ayçiçeği
|Kg
|10,85
|10,85
Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Ekonomi
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