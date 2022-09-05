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Osmaniye haberi: Osmaniye Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Osmaniye haberi: Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye haberine göre Osmaniye Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı 10,85 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı 10,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MısırKg5,425,45
AyçiçeğiKg10,8510,85

Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Ekonomi

Osmaniye Ekonomi Haberler

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