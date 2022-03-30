OSBÜK Başkanı Kütükcü, EKO İKLİM Zirvesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Osb'leri, yeşil dönüşüm sürecinde de örnek bir rol model haline getireceklerini belirterek, "Bu anlamda atacağımız en önemli adımlardan birisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız önderliğinde çalışmalarını yürüttüğümüz Yeşil OSB Projesi'ni hızla hayata geçirerek, 'Yeşil OSB Sertifikası' uygulamasını başlatmak olacak." dedi.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreni ATO Cogresium'da yapıldı.

Kütükcü, burada yaptığı konuşmada, bütün dünyada sanayi üretiminden ticaret hayatına, tarımdan enerjiye, ulaşımdan şehir hayatına kadar hemen her alanda çok büyük değişimler yaşandığına dikkati çekti.

2050'ye kadar dünyada 200 milyondan fazla insanın afetlerden kaçmak için yer değiştireceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Kütükcü, "Eğer, ortak evimiz dünyamızı ortak bir sorumlulukla kurtarmazsak, önümüzdeki dönem bütün dünya iklim mülteciliği ile de mücadele etmek zorunda kalacak." diye konuştu.

" Türkiye, küresel iklim değişikliğinin geldiği noktadan sorumlu bir ülke değildir"

Kütükcü, iklim değişikliğinin, sonuçları itibarıyla sadece çevre ve ekolojiyle ilgili olmaktan çıkarak iktisadi faaliyetleri ve üretim faaliyetlerini de içine alacak şekilde bir kalkınma meselesi haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin 81 ilinde sayıları 365'e ulaşan organize sanayi bölgelerinin tek çatı kuruluşu OSBÜK olarak, bu noktada daha güçlü bir sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini belirten Kütükcü, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Türkiye, küresel iklim değişikliğinin geldiği noktadan sorumlu bir ülke değildir. Çin ve Amerika, bu konuda dünyanın geri kalanına karşı en sorumlu ülkelerdir. EKO İKLİM Zirvesi'nin kayıtlarına girmesi açısından bir şeyin altını çizmekte fayda görüyoruz: İklim-nötr bir gelecek için kirletenin ödediği, adalete dayalı küresel bir iklim rejimine ve güçlü bir küresel iş birliğine ihtiyaç var."

"Çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz"

Kütükcü, Türkiye'nin dünyaya rol model olduğu ve yakın coğrafyanın en planlı sanayi alanlarının OSB'leri olarak, sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için sorumlu hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu sorumlulukla OSB'lerde, enerji verimliliği ve enerji tasarrufunu artırmaya yönelik çalışmalara daha yoğun bir şekilde devam edeceklerini dile getiren Kütükcü, hedeflerinin OSB'lerde halihazırda 1372 megavata ulaşan yenilenebilir enerji yatırımlarını 2030'a kadar en az iki katına çıkarmak olduğunu bildirdi.

Kütükcü, OSB'lerin ve 67 bin katılımcı sanayicinin iklim değişikliği, karbon salınımının azaltılması, karbon ticareti, karbon vergisi, yeşil dönüşüm süreci gibi konularda farkındalığını artıracak ve rehberlik edecek çalışmalara yoğunluk vereceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"OSB'lerimizi, yeşil dönüşüm sürecinde de örnek bir rol model haline getireceğiz. Bu anlamda atacağımız en önemli adımlardan birisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız önderliğinde çalışmalarını yürüttüğümüz Yeşil OSB Projesi'ni hızla hayata geçirerek, 'Yeşil OSB Sertifikası' uygulamasını başlatmak olacak. Vodafone iş birliğiyle 14 organize sanayi bölgemizde başlattığımız elektronik atık seferberliğini 81 ildeki organize sanayi bölgelerimizin tamamına yaygınlaştıracağız."

"Her türlü çalışmayı destekleyeceğiz"

Kütükcü, elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle, okullara kodlama sınıfları kazandıracaklarını belirterek, Türkiye'nin belirlediği 2053'e kadar sıfır karbon hedefini koşulsuz desteklediklerini söyledi.

Bu konuda devletin, kurum ve kuruluşlarının yapacağı her türlü çalışmayı açık, şeffaf ve proaktif bir yaklaşımla desteklemeyi de sürdüreceklerini vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlığımızın ve devletimizin desteğiyle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği halinde OSB'lerimizi yeşil kalkınma sürecinde rol model haline getirerek, bu dönüşüm sürecinin güçlü bir paydaşı olmak. Şu anda OSB'lerimizin, iklim değişikliği ile ilgili temel prensiplerini ortaya koyacak bir Yeşil Yol Haritası üzerinde çalışıyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."