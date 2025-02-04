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Ordu Çevre Yolu Projesi ile Ulaşım Süresi 15 Dakikaya İnecek

Ordu Çevre Yolu Projesi ile Ulaşım Süresi 15 Dakikaya İnecek
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Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamındaki Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında devam eden çalışmalar, Ordu-Giresun arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirmeyi hedefliyor. Proje, şehir trafiğini rahatlatmanın yanı sıra yakıt ve zaman tasarrufu da sağlayacak.

'Karadeniz Sahil Yolu Projesi' çerçevesinde yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar sürüyor. Proje tamamlandığında Ordu- Giresun arası 15 dakikaya inecek, yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacak.

Proje çalışmaları 2007 yılında başlatılan ve temeli 2012 yılında atılan, 11 kilometrelik birinci etabı ise 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılan, 'Türkiye'nin en pahalı çevre yolu projesi' olarak değerlendirilen Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar sürüyor. Toplamda 21,4 kilometre uzunluğunda 6 adet tünel, 11 adet çift köprü, 5 adet tek köprü, 7 adet farklı seviyeli kavşağa sahip olan Ordu Çevre Yolu Projesi İkinci Etabı'nda yer alan, 440 metre uzunluğundaki çift tüplü Akçetepe-1 Tüneli'nde son perde 2022 yılında kaldırılırken, yine Akçatepe-2 Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

Ordu- Giresun arası 15 dakikaya inecek

İlk etabı açılmasına rağmen Ordu trafiğini ciddi oranda rahatlatan yol, şehir içinde araç yoğunluğunu da azaltıyor. Transit geçişleri hızlandıran proje, 2. etabın da tamamlanması ile şu anda 40-45 dakika olan Ordu- Giresun arasındaki yol mesafesini 15 dakikaya kadar indirecek.

Yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne bağlantı noktaları bulunuyor

Ordu Üniversitesi ile inşaatı hızlı bir şekilde devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne de bağlantısı bulunan yol, ulaşımı kolaylaştıracak, zaman ve yakıt tasarrufu sağladığı gibi şehrin trafik akışını da kolaylaştıracak.

"Karadeniz Bölgesi için büyük bir hizmet"

Altınordu Eskipazar Mahallesi Muhtarı İlhan Karaağaç, "Şu anda bir tane açılacak tünel ile 3-4 tane de köprü kaldı. Devletimiz ödenek gönderdiği sürece burası bitecek. Çalışmalar devam ediyor. Ordu'nun tarihi değişecek çünkü bu yol açıldığında Giresun 15 dakikaya inecek, Trabzon 3 saatten 2 saate kadar düşecek. Bu, uzun yol şoförleri ve vatandaşlar için çok ekonomik olacak. Karadeniz Bölgesi için büyük bir hizmet. Havalimanı da yakın olduğu için aktif bir şekilde kullanılacak" dedi.

"Eskiden bataklıktı, şimdi Paris gibi oldu"

Muhtar Karaağaç, çevre yolunun birinci etabının geçtiği ilk noktanın eskiden atıl vaziyette olduğunu belirterek, "Eskiden buralar atıl vaziyette ve bataklıktı, çakal bile çıkmazdı. Ama şimdi buralar Paris gibi oldu. Allah bu şekilde hizmet getirenlerden ve devletimizden razı olsun. Hizmet geldikçe her şey güzelleşiyor ve değer kazanıyor" diye konuştu.

"Ulaşım açısından çok kısalacak"

Çevre yolunun ikinci etabının geçtiği Akçatepe bölgesinde ikamet eden Cengiz Atmaca isimli vatandaş, "Ulaşım açısından çok kısalacak ve şehir bir hayli rahatlayacak. Ordu içinde işi olmayan araçlar bu yolu kullanacak. Tüneller yapılıyor ancak biraz uzun sürdü. Şu anda çalışmalar var ancak biraz daha tempolu olursa daha iyi olur" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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