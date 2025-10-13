Haberler

OpenAI ve Broadcom, 10 Gigavatlık Yapay Zeka Hızlandırıcıları İçin İşbirliği Yapıyor

OpenAI, yapay zeka hızlandırıcılarını üretmek ve devreye almak için Broadcom ile stratejik bir işbirliği yaptığını duyurdu. İki şirket, hızlandırıcı ve ethernet çözümleri içeren sistemleri birlikte geliştirecek. Proje, 2026'da başlayıp 2029'da tamamlanması hedefleniyor.

Yapay zeka şirketi OpenAI, kendi tasarladığı 10 gigavatlık yapay zeka hızlandırıcılarını üretmek ve devreye almak için Broadcom ile stratejik işbirliği yaptığını duyurdu.

OpenAI ve Broadcom'dan yapılan açıklamada, iki şirketin, Broadcom'un hızlandırıcı ve ethernet çözümlerini içeren sistemleri birlikte geliştireceği belirtildi.

Şirketlerin 10 gigavatlık yapay zeka hızlandırıcıları için işbirliği yaptığı kaydedilen açıklamada, OpenAI'ın hızlandırıcıları ve sistemleri tasarlayacağı, Broadcom ile birlikte geliştirip devreye alacağı aktarıldı.

Açıklamada, OpenAI'ın kendi çiplerini ve sistemlerini tasarlayarak, ileri seviye yapay zeka modelleri ve ürünleri geliştirirken edindiği bilgileri doğrudan donanıma entegre edebileceği anlatıldı.

Ayrıca açıklamada, Broadcom'un yapay zeka hızlandırıcıları ve ağ sistemlerinden oluşan rafların kurulumuna 2026 yılının ikinci yarısında başlamayı ve 2029 sonuna kadar tamamlamayı planladığı bilgisi yer aldı.

OpenAI'ın haftalık 800 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığı belirtilen açıklamada, bu işbirliğinin şirketin "yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını güvence altına alma" misyonunu ilerletmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
