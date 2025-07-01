Ömür Çataltepe: "Web3'ü Telegram ile Herkes İçin Kullanılabilir Hale Getiriyoruz"

Ömür Çataltepe: 'Web3'ü Telegram ile Herkes İçin Kullanılabilir Hale Getiriyoruz'
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İstanbul Blockchain Haftası'nda konuşan TON Küresel İş Geliştirme Lideri Ömür Çataltepe, Telegram ile entegre çalışan TON blokzincirinin, Web3 teknolojilerini herkes için erişilebilir hâle getirmeyi hedeflediğini belirtti. Kullanıcı dostu yapısıyla karmaşık işlemleri sadeleştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İstanbul, kıtaları ve kültürleri buluşturan eşsiz konumuyla kripto para ve Web3 dünyasının kalbinde konumlanan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Blockchain Haftası (IBW), her yıl düzenlenen prestijli bir organizasyon olarak, Web3 ekosisteminin en parlak beyinlerini bir araya getiriyor. Kuruculardan teknoloji liderlerine, inovatif projelerden sektör devlerine kadar birçok önemli isim, bu etkinlikte bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor ve sektörün yönünü belirliyor.

Etkinlik yalnızca bir teknoloji buluşması değil, aynı zamanda Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarına açılan stratejik bir kapı niteliğini taşıyor.

TON VE TELEGRAM ORTAKLIĞIYLA KOLAYLAŞAN WEB3 DÜNYASI

İstanbul Blockchain Week kapsamında TON Küresel İş Geliştirme Lideri Ömür Çataltepe, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Telegram tarafından tasarlanan bir blokzincir olan TON'un, Web3 dünyasını kullanıcılar için daha erişilebilir kılmayı amaçladığını ifade eden Çataltepe, "Telegram üzerinde Web3 ekonomisini inşa ediyoruz. Özel reklam ve pazarlama hakkımız var, yalnızca TON Coin reklamları yayınlanıyor," dedi.

Çataltepe, diğer blokzincirlerin çoğunun son kullanıcıyı zorlayan karmaşık yapılar geliştirdiğini, TON'un ise bu süreci sadeleştirme hedefiyle ilerlediğini vurguladı. Kullanıcıların kimlik doğrulama, para transferi ve cüzdan oluşturma gibi karmaşık işlemlerle vakit kaybetmeden, basit ve anlaşılır uygulamalarla Web3 dünyasına adım atabilmesini sağlamak istediklerini belirtti.

TELEGRAM ÜZERİNDE GELİŞEN YENİ NESİL BLOCKZİNCİR UYGULAMALARI

Ömür Çataltepe, TON'un Telegram altyapısı sayesinde kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıran çok sayıda uygulamaya erişebileceğini belirtti. Bunlar arasında kişisel yapay zekâ asistanlarından hatırlatıcı sistemlere, mini oyunlardan dijital varlık yöneticilerine kadar farklı hizmetler yer alıyor.

"İnsanlar karmaşık adımlar yerine, doğrudan Telegram üzerinden blokzincir uygulamalarına ulaşabilecek," diyen Çataltepe, bu entegrasyon sayesinde blokzincir teknolojisinin geniş kitlelerce kullanılmasının önünü açacaklarını ifade etti. TON ekosistemi, sadece teknik kullanıcıları değil, her yaştan ve her profilden bireyleri kapsayan pratik çözümler sunmayı hedefliyor.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Ekonomi
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