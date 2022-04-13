OMÜ'den tarımsal üretim seferberliğine destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ladik ve Bafra ilçelerindeki OMÜ arazilerinin, tarımsal üretim seferberliği kapsamında kullanılabileceğini söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Bölge Müdür Yardımcısı Miraç Taslak ve İşletme Bakım Şube Müdür Selçuk Gül, kullanılmayan tarımsal arazilerin üretime kazandırılması için hayata geçirilen çalışmaları Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile paylaştı.

Rektörlük makamındaki ziyarette DSİ Bölge Müdürü Gökçe, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ekilebilir tarım arazilerinin boş kalmamasına yönelik planlamada, DSİ'ye bağlı sulama birliklerine üretim yapma görevi verildiğini belirtti. Gökçe, bu kapsamda DSİ'nin OMÜ ile tarımsal üretim seferberliği için bitkisel üretim, sulama, uzaktan algılama faaliyetleri başta olmak üzere iş birliği taleplerini Rektör Ünal'a iletti.

Tarıma uygun sahalarda farklı bitkilerin üretimi gündeme geldi

Görüşmede iki kurumun iş birliği ile Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki illerde öncelikle tarıma elverişli hazine arazileri ve işlenmeyen şahıs arazilerinde tahıl, yağ bitkileri, yem bitkileri ve şeker pancarı üretimi konusu gündeme getirildi.

Rektör Ünal: "Ladik ve Bafra'daki OMÜ arazileri, iş birliği kapsamındaki faaliyetlerde kullanılabilir"

OMÜ'nün; bölge ve ülke tarımına araştırma geliştirme (AR-GE), eğitim ve yayın faaliyetleri ile önemli katkılar sağladığını belirtilen Rektör Ünal, tarımsal üretim seferberliğine her türlü bilimsel, teknik, uygulama ve AR-GE'ye yönelik faaliyetlerle katılabileceklerini dile getirdi. Rektör Ünal, OMÜ'nün bütün birikim ve kapasitesiyle desteğe hazır olduğuna işaret ederek halihazırda stratejik AR-GE sahaları olan Ladik ve Bafra'daki OMÜ arazilerinin, 2022 üretim sezonunda söz konusu iş birliği kapsamındaki faaliyetlerde yer alabileceği önerdi.

Toplantıya yanı sıra; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, OMÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Akay ve Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal da katıldı.

Görüşmede özellikle Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile OMÜ TUAM aracılığıyla iş birliği yapılması ve kurumlar arası bir protokol imzalanması değerlendirildi.

Hatıra fotoğrafı çekimiyle ziyaret sona erdi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi