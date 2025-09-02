Okula Uyum Haftası: Ebeveyn Desteği Öğrenci Başarısında Anahtar Rol Oynuyor

Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın, okul öncesi eğitime yeni başlayan çocuklar ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum süreçlerini desteklemek amacıyla düzenlenen 1-5 Eylül "Okula Uyum Haftası"nda ebeveynlerin yaklaşımının çocukların okul sevgisinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Okula Uyum Haftası, çocukların hayatında yeni bir başlangıcın işareti olarak öne çıkıyor. Bu süreç, sadece çocuklar için değil, ebeveynler için de yoğun duygular barındırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın, uyum döneminde ebeveynlerin yaklaşımının çocukların okul sevgisinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Çocukların okulda yaşadığı ilk ayrılık deneyiminde gözyaşları ve zor vedalaşmaların doğal olduğunu aktaran Akın, "Okulun ilk günü çocuğun hayatında yeni bir sayfa açılır. Bu süreçte ebeveynin kararlılığı ve sakinliği çocuğun güven duygusunu pekiştirir. Unutmayalım ki, ayrılmak zor olabilir ama alışmak mümkündür." ifadelerini kullandı.

Akın, çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmak için, "Çocuğunuzun duygularını kabul edin, kısa ve net vedalaşın, kararlı ve sakin olun, okulu olumlu sunun, kendi kaygınızı yönetin, sabırlı olun, öğretmenle işbirliği yapın." tavsiyesinde bulundu.

Her çocuğun kendi yolunda ve kendi hızında okula uyum sağlayacağına dikkati çeken Akın, "Bu süreçte ebeveynlerin sabrı, güveni ve sevgisi en büyük güçtür. Biz rehberlik bölümü olarak hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.