ÖİB, Ankara'daki taşınmazın satışını onayladı - Haberler

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ÖİB, Ankara'daki taşınmazın satışını onayladı

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
ÖİB, Ankara'daki taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'daki 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'daki 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışına onay verdi.

ÖİB'in konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programındaki Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi'ndeki 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonuçlandı.

Taşınmazın, ihalede 9 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren "Altınova Tuğra İnş. En. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. AŞ - Şüheda Konaç Ortak Girişim Grubu"na satılmasına karar verildi.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

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