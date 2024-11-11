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Öğretmenlere ulaşımda 24 Kasım Öğretmenler Günü indirimi sağlanacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlere ulaşım müjdesi verdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü sebeyile 24-30 Kasım tarihleri arasında bir haftalık süreçte öğretmenlere Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirterek, "24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile anahat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak." dedi.

Öğretmenlere ulaşımda 24 Kasım Öğretmenler Günü indirimi sağlanacak
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıD:

Şaka gibi okul dönemine denk getirdiğiniz trenden hangi öğretmen faydalanabilir soruyorum. Sırf laf olsun torba dolsun meselesine döndü. Öğretmene iyilik istiyorsanız maaşında yükselme yaparsınız gerisi fasa fiso. Eğlenmeyin insanların duygularıyla yazıktır.

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