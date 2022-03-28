ŞANLIURFA (İHA) - Öğrenciler okul bahçesindeki seralarda sebze yetiştiriyor

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da lise öğrencileri okulun bahçesindeki serada sebze ve yeşillik yetiştiriyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümünde okuyan öğrenciler, okul bahçesinde kurdukları serada sebze, yeşillik ve gül yetiştiriyor. Sonbaharda okulların açılmasıyla birlikte ekilen ürünler, zamanı geldiğinde hasat edilerek yine öğrenci ve öğretmenler tarafından mutfakta değerlendiriliyor. Sipariş üzerine mantar da yetiştiren öğrenciler, okulun bütçesine katkı sunuyor.

Ürünler mutfakta değerlendiriliyor

Okulların açılmasıyla birlikte ilk önce marul eken öğrenciler, baharın gelmesiyle birlikte maydanoz, nane, gül gibi ürünler ekiyor. Bakımlarını tamamen öğrencilerin yaptığı ürünler, olgunlaştıktan sonra toplanarak öğrenci ve öğretmenler tarafından mutfakta değerlendiriliyor.

Sipariş üzerine mantar yetiştirdiklerini söyleyen Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü Öğretmeni Songül Kösem, "Şu anda bu odada mantar yetiştiriciliği yapıyoruz. Sipariş üzerinden aldık. Önce ortam hazırladık. Nemli, karanlık ve sıcak bir ortamda üretimimize devam ediyoruz. Dört beş hasadımızı gerçekleştirdik. Mantarlarımız çıktıkça biz hasadımıza devam edeceğiz" dedi.

Baharın gelmesiyle birlikte yeni ürünler yetiştiriliyor

Havaların ısınmasıyla birlikte baharda yetişen ürünler yetiştirdiklerini söyleyen Kösem, "Burada biz ilkbahar hazırlığı yapıyoruz. Viyollerimizde ilk başta fide yetiştiriciliği yapıyoruz. Daha sonra çelik ile gül yetiştiriciliği yapıyoruz. Burada sonbaharda ektiğimiz marullar var. Daha sonra maydanozları ektik. Bunları bütün hocalarımıza ve öğrencilerimize dağıttık. Şimdi ise ilkbahar hazırlığı yapıyoruz. İlk başta viyollerde yetiştiricilik yaptık. Zaten dışarıda toprak hazırlığımızı yapmışız. Fidelerimiz çıktığı gibi ekimine başlayacağız. Bu şekilde öğrencilerimiz de yardımcı oluyor, beraber hazırlığımızı tamamlıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler hem öğreniyor hem de ekonomiye katkı sunuyor

Yıl boyunca çeşitli ürünler yetiştirdiklerini söyleyen Tarım Bölümü 11 Sınır Öğrencisi Ahmet Çelik," Tarım bölümünde okuyorum. Okula ilk başladığımızda ilk önce öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızla tohumlarımızı hazırladık ve fidelerimizi yetiştirdik. Fidelerimizi de seralarda yetiştirdik. Bizim okulumuzda bir yetiştirme ortamımız var. Fidelerimiz yetiştikten sonra dışarıda arkadaşlarımızla birlikte ektik. Şimdi arkadaşlarımızla burada ortam hazırlıyoruz. İlkbahar ve yaz bitkilerimiz var. Arkadaşlarımız şu anda bunun çalışmalarını yapıyorlar" ifadelerini kullandı.