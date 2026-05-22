OEDAŞ ekipleri Kurban Bayramı boyunca sahada olacak

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Kurban Bayramı'nda Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta güvenli enerji arzı için 275 kişilik 130 ekiple sahadaki yerini alacak. Olası arızalara SCADA ile uzaktan müdahale edilecek, planlı kesinti yapılmayacak.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Kurban Bayramı'nda güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı için saha, ana kontrol merkezi ve çözüm merkezi ekipleriyle 5 şehirde görev başında olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Bu dönemde enerji hatlarında dış etkenlere bağlı olarak yaşanabilecek olası arızalara karşı 5 ilde toplam 275 kişiden oluşan 130 ekip hazır bulunacak.

Böyle bir durumda öncelikle SCADA sistemi üzerinden uzaktan müdahale yöntemi uygulanacak. Yerinde müdahale gerektiğinde ise saha ekipleri en kısa sürede ilgili noktaya ulaşarak enerji akışının yeniden tesis edilmesini sağlayacak.

Tüketiciler, Kurban Bayramı boyunca 7 gün 24 saat hizmet veren 186 numaralı Çözüm Merkezi, aynı numaralı mobil uygulama, 0222 186 00 00 numaralı WhatsApp hattı, internet sitesi ve e-posta üzerinden OEDAŞ ile iletişime geçebilecek. 186 Çözüm Merkezi'ni arayıp bilgi güncellemesi yapan tüketiciler ise SMS bildirimi alabilecek.

OEDAŞ ayrıca bu yıl da bayram boyunca planlı kesinti yapmayacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
