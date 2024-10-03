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Ödemiş Sanayi Bölgesi'nde Çırak Sorunu Devam Ediyor

Ödemiş Sanayi Bölgesi'nde Çırak Sorunu Devam Ediyor
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64 yaşındaki elektrikçi Cemal Ütteciel, Türkiye'deki 8 yıllık zorunlu eğitim sisteminin çırak sıkıntısını artırdığını belirterek, sanayide iş gücü eksikliği yaşandığını ifade etti. Çırak arayışının 24 yıldır sürdüğünü vurguladı.

Türkiye'de 8 yıllık zorunlu eğitimin başlaması ile birlikte sanayi bölgelerinde yaşanan çırak sorunu devam ediyor. Ödemiş Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 40 yıldır elektrikçilik yapan 64 yaşındaki Cemal Ütteciel, çırak sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek "Herkes diploma sahibi oldu ama iş tutup ekmek kazanan kalmadı. Sanayinin çırak sorunun çözülmedi, şimdi mühendisten çok usta aranıyor" dedi.

Ödemiş Sanayisi'ndeki dükkanın kapısına "Eleman-elektrikçi alınacaktır. Çırak her zaman" yazısı asarak 8 yıllık zorunlu eğitimin başladığı 1999 yılından bu yana sanayinin en büyük sıkıntısının çırak sıkıntısı olduğunu kaydeden Cemal Ütteciel, " Türkiye'de eğitim sistemi 4306 sayılı kanun ile 1997 - 1998 öğretim yılından itibaren 5 yıllık ilkokul ve 3 yıllık ortaokul eğitimi birleştirilerek 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildi. O dönemde sanki Türkiye çığır açacakmış gibi addedilen bu sistem maalesef bir dönem sonra diplomalı işsizler ordusu oluşturdu. Yıllardır Ödemiş'te elektrikçilik yaparım. 25 yıl önce oğlum gibi gördüğüm Mutlu'yu çırak almıştım. Çeyrek asırdan bu yana çırak arayışım devam ediyor. 8 yıllık eğitim sistemi başladığı günden bu tam 24 yıldır çırak arıyoruz. Ancak yok. Bu yazıyı asmamdaki sebep bu yazıyı okuyup da çırak gelecek diye değil, sisteme olan tepkimi göstermek" diyerek sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı İzmir'in en büyük ilçelerden biri olan Ödemiş'te sanayinin bugün çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini ifade eden Cemal Ütteciel, "Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Ödemiş ilçemiz, 1.016 km2 yüz ölçümüne sahip. ve her karış toprağı oldukça verimli ve adeta bereket fışkırıyor. 9 Beldesi 74 köyü olan Ödemiş'in sanayisinin gelişmemesinin bizce en büyük nedeni ahilik geleneğinin sürdürülememesi ve yeni usta yetişmemesidir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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