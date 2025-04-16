Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'in kaldırıldığı hastanede

Önder'in kaldırıldığı hastaneye giden ilk isim o oldu
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden İstanbul Valisi'nden telefon trafiği

Vali Gül'ün hastanedeki bekleyişi sürüyor! Telefonu hiç susmadı
Hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunlarını bu sözlerle anlatmıştı

Sırrı Süreyya Önder, hastalığını böyle anlatmıştı

Nvidia, Çin'e İhracat Kısıtlamaları Nedeniyle 5,5 Milyar Dolar Zarar Bekliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nvidia, H20 devrelerine yönelik ABD'nin yeni ihracat kısıtlamalarının şirkete 5,5 milyar dolara mal olacağını açıkladı. ABD hükümeti, bu ürünlerin Çin'deki süper bilgisayarlarda kullanılma riskine karşı lisans zorunluluğu getirdi.

NEW Nvidia, H20 devrelerine ileri seviye çiplerin Çin'de kullanılmasını önüne geçmek için getirilen yeni ihracat kısıtlamalarının 5,5 milyar dolara mal olmasının beklediğini bildirdi.

Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) konuya ilişkin bildirimde bulundu.

Bildirimde, ABD hükümetinin H20 entegre devrelerinin Çin'e ve belirli diğer ülkelere sevkiyatı için lisans zorunluluğu getirdiği aktarıldı.

Şirketin bu kapsamda 9 Nisan'da bilgilendirildiği ifade edilen bildirimde, lisans zorunluluğunun H20'nin bellek ve bağlantı bant genişliği seviyesine ulaşan tüm devreleri kapsadığı kaydedildi.

Bildirimde, ABD hükümetinin söz konusu ürünlerin Çin'deki bir süper bilgisayarda kullanılması veya bu bilgisayara yönlendirilmesi riskine işaret ettiği ve bu nedenle 14 Nisan'da Nvidia'ya lisans zorunluluğunun süresiz yürürlükte kalacağını belirttiği vurgulandı.

Şirketin 2026 mali yılının ilk çeyreğinin 27 Nisan'da sonra ereceğine değinilen bildirimde, H20 ürünlerine ilişkin envanter, satın alma yükümlülükleri ve rezervler nedeniyle yaklaşık 5,5 milyar dolara kadar gider kaydetmesinin beklendiği bildirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.