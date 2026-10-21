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Novak ABD'ye dizel taşıyacak 40 bin tonluk ilk tankerin yarın yola çıkacağını söyledi

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD'ye dizel taşıyacak 40 bin tonluk ilk tankerin yarın, 22 Ekim'de limandan hareket edeceğini söyledi. Novak, ABD'nin dizel ihtiyacının imkanlar ölçüsünde karşılanacağını ve ihracatın yıl sonuna kadar artırılabileceğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD'ye dizel taşıyacak ilk tankerin yarın limandan hareket edeceğini söyledi.???????

Novak, St. Petersburg'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasında dizel sevkiyatına ilişkin sözleşmelerin imzalanması sürecinin son aşamaya geldiğini ifade etti.

İlk sevkiyatın 40 bin tonluk tankerle yapılacağını belirten Novak, "İlk tankerin yarın, 22 Ekim'de limandan ABD'ye doğru hareket etmesi planlanıyor." dedi.

Sevkiyatın ileride de devam edeceğini dile getiren Novak, "İki lider arasındaki anlaşmalar doğrultusunda ABD'nin dizel ihtiyacını imkanlarımız ölçüsünde karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın dizel ihracatını yıl sonuna kadar yeniden eski seviyesine çıkarabileceğini belirten Novak, ihracatın petrol rafinerilerinin üretim kapasitesine bağlı olarak kademeli şekilde artırılacağını söyledi.

Novak, ihracat konusunda yıl sonuna kadar tamamen toparlanılması halinde diğer ülkelere de önceki miktarlarda dizel sevkiyatı yapılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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