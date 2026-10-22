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Norveç Varlık Fonu üçüncü çeyreği 29,71 milyar dolar zararla kapattı

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Norveç Varlık Fonu, yükselen faiz oranlarının tahvil yatırımlarında yol açtığı zayıf sonuçlar nedeniyle temmuz-eylül dönemini 29,71 milyar dolar zararla kapattı. Fonun piyasa değeri bu dönemde 670 milyar kron azalırken net muhasebe zararı 278 milyar Norveç kronu olarak kaydedildi.

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, artan faiz oranlarının tahvil piyasalarını olumsuz etkilemesiyle yılın üçüncü çeyreğinde 29,71 milyar dolar zarar açıkladı.

Norveç Varlık Fonu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre fon, temmuz-eylül döneminde küresel yatırımlarından yüzde 0,5 zarar etti. Bu dönemde fonun piyasa değeri 670 milyar kron (67,6 milyar dolar) azalırken, net muhasebe zararı ise 278 milyar Norveç kronu (29,71 milyar dolar) olarak kayıtlara geçti.

Fonun Yatırım Yönetimi Başkan Yardımcısı Trond Grande, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fonun getirisi yatay seyre yakın gerçekleşti ancak yükselen faiz oranlarının sabit getirili (tahvil) yatırımlarımızda zayıf sonuçlara yol açması nedeniyle çeyreği hafif negatifte kapattık." ifadesini kullandı.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor. Geriye kalan büyük kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.

Dünya borsalarındaki hisselerin ortalama yüzde 1,5'ini elinde bulunduran ve dünyanın en büyük tekil yatırımcısı unvanını koruyan fonun, Norveç dışında 71 ülkede ve 7 bin 100'den fazla firmada yatırımı bulunuyor.

Fonun piyasa değeri 30 Eylül 2026 itibarıyla 22 trilyon 14 milyar Norveç kronu (2 trilyon 352 milyar dolar) düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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