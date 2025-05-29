Nisan Ayında İhracat ve İthalat Rakamları Açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında ihracatın yüzde 7,8, ithalatın yüzde 12,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 32 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 artarak 120 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 9 milyar 891 milyon dolardan, 12 milyar 92 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Nisan ayında yüzde 66,1 iken, 2025 Nisan ayında yüzde 63,2'ye geriledi. Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,7 artarak 30 milyar 147 milyon dolardan, 34 milyar 586 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Nisan döneminde yüzde 73,4 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 71,3'e geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 769 milyon dolar olurken, bunu sırasıyla; 1 milyar 350 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 150 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 46 milyon dolar ile İtalya, 851 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu. Ocak-nisan döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 95 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 377 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 130 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 352 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 758 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bunu sırasıyla 3 milyar 582 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 773 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 775 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 537 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'ini oluşturdu. Ocak-nisan döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 15 milyar 811 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 123 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 9 milyar 257 milyon dolar ile Almanya, 5 milyar 433 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 216 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'ini oluşturdu.