Niğde'deki Kadınlar Geri Dönüşümle Ekonomiye Katkıda Bulunuyor

Atık malzemeler sanata dönüşüyor: Niğde'de kadınlar geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlıyor

NİĞDE - Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen kurs, evlerde atıl durumda bekleyen ya da çöpe gitmeye hazırlanan eşyaları dönüştürerek hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor.

Kursa katılan kadınlar, kullanım ömrünü tamamlamış plastik, cam ve metal gibi atık malzemeleri aldıkları eğitim sayesinde yeniden kullanılır hale getiriyor.

Sıfır atık projesi kapsamında düzenlenen kursta kursiyerler, çamaşır makinesi camından tabak, eski bir tabureden sehpa, sürahiden abajur gibi ürünler ortaya çıkarıyor.

Geri dönüşüm malzemelerinden dekoratif objeler üretmeyi öğreten eğitmen Fatma Çetinkaya, "Cam, metal, plastik gibi malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. Evlerimizde kıyıda köşede duran birçok ürün aslında değerlendirilebilir. Bu kursla hem hobi edinenler var hem de evde atölye kurup satış yapmayı planlayanlar. Biz de onları bu konuda destekliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Elif Belkız Baştürk ise, kursun temel amacının yeni ürünler almak yerine evdeki kullanılmayan eşyaları değerlendirmek olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın öğrendikleri tekniklerle ev ekonomisine katkı sağlamalarını ve kendi atölyelerini kurarak bu ürünleri satmalarını teşvik ediyoruz. Temmuz ayında büyük bir sergi açacağız. Kursiyerlerimizin yaptığı çalışmalar arasında çamaşır makinesi camından yapılan tabaklar, sürahiden dönüştürülen dekoratif objeler gibi pek çok yenilikçi eser var" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Selen Urcan, "Eskimiş bir banyo taburesini sehpa yaptım. Kullanmadığım bir peçeteliği led ışıklarla abajura dönüştürdüm. Bu eğitim bize yeni bir bakış açısı kazandırdı. İleride ticaret yapmayı, öğrendiklerimle ev ekonomisine destek vermeyi düşünüyorum" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği yüksek lisans öğrencisi Şeyda Teberik ise geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan çalışmaları sanatın bir parçası olarak değerlendirdiğini belirterek, "Sanat sadece tuvalde değil. Buradaki her ürün, sanatın geri dönüşümle de var olabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği dekoratif ürünler, Temmuz ayında açılacak sergide halkla buluşacak.