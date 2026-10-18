Niğde'de 6 jeotermal kaynak, mineralli su ve gaz sahası 3 yıllığına ihaleye çıkarıldı

Niğde'de 6 jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Merkez ilçesindeki 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile Bor ve Altunhisar ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle 3 yıl süreli olarak ihale edilecek.

İhaleler, 18 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi binasında yapılacak.

Kaynak: AA