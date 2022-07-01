Net 5 bin 500 TL'ye çıkarılan yeni asgari ücretin işverene maliyeti 7 bin 603 lira olacak

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Dolmabahçe Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 zamla net 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi.

İŞVERENE DESTEK SÜRECEK

Asgari ücrete zam yapılırken işveren de unutulmadı. Buna göre, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmama uygulaması devam edecek. İş verenlere, işçi başına 100 TL destek verilecek.

İŞÇİDEN YAPILAN KESİNTİ 969 LİRA

Yeni asgari ücrette işçiden yapılan kesinti 969 lira oldu. Buna göre, işçiden SGK Primi için 905 lira, işsizlik sigortası için 64 lira kesinti yapılacak.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücretin işverene maliyeti de merak edilenler arasında. Asgari ücret net olarak 5 bin 500 TL ancak brüt olarak 6 bin 471 lira. Yani işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 6 bin 471 lira ödemek zorunda. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK Primi ise 1.003 lira, işsizlik sigortası primi olarak ise 129 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti 7 bin 603 liraya çıkıyor.

İşte asgari ücret hesabı: