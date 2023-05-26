Nef Arsa 'Arkadaş indirimi' kampanyasını başlattı

"Arkadaş indirimi" kampanyasını başlatan Nef, bir arkadaşı veya yakını ile gelen herkesi yüzde 30 indirimle Nef Arsa sahibi yapıyor.

"Arkadaş indirimi" kampanyasını başlatan Nef, bir arkadaşı veya yakını ile gelen herkesi yüzde 30 indirimle Nef Arsa sahibi yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hazır arsa modelini geliştiren Nef, Türkiye genelinde arsa sahibi olmak isteyenlere fırsat kapılarını aralamaya devam ediyor.

Nef, arsa projelerinde yeni bir kampanya başlattı. Yüzde 30 indirim kampanyasıyla birlikte 375 TL'den başlayan vadeli fiyatlarla arkadaşı ile gelen herkes birer Nef Arsa sahibi olabiliyor.

Tüm Nef Arsa projelerinde geçerli olacak kampanyada, indirim dışında banka güvencesi ile ödeme konusunda da Nef Arsa sahibi olmak isteyenlere seçenekler sunuluyor.

Başvuruların satış ofislerinden ya da internet üzerinden alındığı kampanya 31 Mayıs'a kadar devam edecek.