Naturelgaz yılın ilk çeyreğinde net karını 558,2 milyon liraya yükseltti

Naturelgaz, yılın ilk çeyreğinde satış hacmini 134,6 milyon standart metreküpe, net karını ise 558,2 milyon liraya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, yılın ilk çeyreğine yönelik finansal sonuçlarını açıkladı.

Bu kapsamda şirket, ilk çeyrekte satış hacmini 134,6 milyon standart metreküpe, net karını ise 558,2 milyon liraya yükseltti. Sürdürülebilir büyüme ivmesini koruyan şirket, ocak-mart döneminde faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 996 milyon liraya, esas faaliyet karını ise 886 milyon liraya çıkardı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 620,1 milyon lira FAVÖK, 351,4 milyon lira net kar açıklayan şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde enflasyon düzeltmeleri yapıldıktan sonra FAVÖK'te yüzde 22,6 artış kaydetti. Şirketin net karı da yüzde 21,4 artış gösterdi.

İlk çeyrek satışları içerisinde, şehir gazı iş kolunun payının yüksek olması nedeniyle, mevsim normallerinin üzerinde seyreden şubat sıcaklıkları toplam satışları negatif yönde etkiledi. Buna rağmen satış hacminde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 artış sağlandı.

Şirket geçen yıla ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 6 Mayıs'tan itibaren pay sahiplerine brüt 600 milyon lira kar payı dağıtılmasına karar vermişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arzına yönelik tedarik sorunu bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Maliyet kalemlerindeki fiyat artışlarının, faaliyet giderlerini artırdığı bu süreçte, tüm OPEX ve maliyet kontrolündeki başarılı uygulamalarımız sayesinde hedeflerimize uygun olarak performansımızı sürdürüyoruz. Satış hacmimizi doğrudan etkileyebilecek hava sıcaklıklarının da bazı aylarda mevsim normallerinin üstünde seyretmesine rağmen satış hacmimizi önceki yıla göre az da olsa artırma başarısını gösterdik. Şirketimizin başarılı finansal sonuçlar almasına katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereği, geçekleştireceğimiz temettü ödemelerinin yatırımcılara hayırlı olmasını diliyorum."