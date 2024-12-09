Elinde bulunduranların başına talih kuşu kondu! Bu madeni para artık servet değerinde

Çok nadir bulunan 1948 yılı basımlı bir madeni para, son günlerde koleksiyoncuların ilgisini çekmeye başladı. Hatalı punto baskısı sebebiyle oldukça farklı bir görünümü olan bu 1 kuruşların değerine paha biçilemiyor. Kalın punto basımına sahip olan madeni para, ortasında bulunan delik ile dikkat çekiyor.

711 LİRADAN ALICI BULUYOR

Bu nadir bulunan 1 kuruş sarı ilan sitelerinde 711 liradan alıcı buluyor. Söz konusu madeni paradan birkaç tanesini edinmek, koleksiyonunuza servet değeri katmanıza yardımcı olabilir.