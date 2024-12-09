Elinde bulunduranların başına talih kuşu kondu! Bu madeni para artık servet değerinde
1948 yılına ait bir madeni para, koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. Hatalı punto baskısı nedeniyle farklı bir görünüme sahip olan bu 1 kuruşun değerine paha biçilemiyor.
Çok nadir bulunan 1948 yılı basımlı bir madeni para, son günlerde koleksiyoncuların ilgisini çekmeye başladı. Hatalı punto baskısı sebebiyle oldukça farklı bir görünümü olan bu 1 kuruşların değerine paha biçilemiyor. Kalın punto basımına sahip olan madeni para, ortasında bulunan delik ile dikkat çekiyor.
711 LİRADAN ALICI BULUYOR
Bu nadir bulunan 1 kuruş sarı ilan sitelerinde 711 liradan alıcı buluyor. Söz konusu madeni paradan birkaç tanesini edinmek, koleksiyonunuza servet değeri katmanıza yardımcı olabilir.