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Elinde bulunduranların başına talih kuşu kondu! Bu madeni para artık servet değerinde

Elinde bulunduranların başına talih kuşu kondu! Bu madeni para artık servet değerinde
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1948 yılına ait bir madeni para, koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. Hatalı punto baskısı nedeniyle farklı bir görünüme sahip olan bu 1 kuruşun değerine paha biçilemiyor.

Çok nadir bulunan 1948 yılı basımlı bir madeni para, son günlerde koleksiyoncuların ilgisini çekmeye başladı. Hatalı punto baskısı sebebiyle oldukça farklı bir görünümü olan bu 1 kuruşların değerine paha biçilemiyor. Kalın punto basımına sahip olan madeni para, ortasında bulunan delik ile dikkat çekiyor.

Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu

711 LİRADAN ALICI BULUYOR

Bu nadir bulunan 1 kuruş sarı ilan sitelerinde 711 liradan alıcı buluyor. Söz konusu madeni paradan birkaç tanesini edinmek, koleksiyonunuza servet değeri katmanıza yardımcı olabilir.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıPerwer:

Kimsenin ilgilendiği falan yok. Kendi kendinize Uydurmayın. 10 TL’ye bile alıcı bulmaz

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Haber YorumlarıHarun ALKAN:

Bu haberi yapan editörün maaşına acil zam yapılmalı. 711 lira ve üzerini servet sayıyor. Dünyadan bihaber yaşıyor sanırım. Çıkarın şu çocuğu odasından.

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarısamet saydam:

Perde işine döner

Yorum Beğen33
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Haber YorumlarıMesut:

Ya siz nasıl haber yapıyorsun gerçekten anlamıyorum. İnsanlarla dalga geçiyorlar resmen. Paha biçilemiyor talih kuşu kondu diyorlar. Fiyata bak 711 tl siz şakamısınız aceba haberler.com

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Haber Yorumlarıİsim Durmaz:

Hem paha biçilemiyor diyorsun hemde 711 tl diyorsun senin pahalı anlayışın 711 tl mi, vizyon yok bunda yada paradan puldan anlamıyor teneke

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Servet degerinde.800 tl.

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Haber YorumlarıMustafa Özer:

Haber değeri olmayan osuruk sesı ..yalan

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