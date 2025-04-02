Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir

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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: "(Boykot çağrısı) Yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir"

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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: "(Boykot çağrısı) Yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: "(Boykot çağrısı) Yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir"

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Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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