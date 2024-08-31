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MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı Ziyaret Etti

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MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Ziyarette Diyarbakır ve bölgedeki ticaret konuları ele alındı.

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat 'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında hem Diyarbakır hem de bölgedeki ticaret ele alındı. Başkan Bozkuş, Bakan Bolat'a Diyarbakır da yaptıkları faaliyetleri, yatırımları anlatarak, önümüzdeki dönemde yapacakları yatırımların bilgilerini verdi.

Başkan Bozkuş, "2025 yılı yatırım ve ticaret eylem planlamalarımızda yapmış olduğumuz ihracatımızı, yapacağımız hem yatırım hem de projelerle daha fazla Üretim yaparak 2024 yılına göre daha fazla artırmak için yaptığımız çalışmalarımız ile ilgili Bakan beye bilgi verdik. Bakanımıza bizleri makamına kabul ettiğinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Bozkuş Ömer Bolat Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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