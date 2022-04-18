Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor

KORKUT, MUŞ (İHA) - Muş'un Korkut ilçesinde özel bir işletme tarafından kurulan 1 megawattlık Güneş Enerji Santrali (GES) ile ilçenin elektrik ihtiyacının 4'te 1'i karşılanıyor.

Korkut ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki tarıma elverişsiz 20 dönüm alan üzerine kurulan GES ile 1 megawatt elektrik üretimi sağlanarak hem ülke ekonomisine katkı sağlanıyor hem de enerji dengesi korunuyor. Türkiye'de Van'dan sonra en çok güneş enerjisi potansiyeline sahip olan Muş'ta santrallere ilgi her geçen gün artıyor. İşletme, ilerleyen günlerde enerji üretimini iki katına çıkararak Korkut ilçesinin elektrik ihtiyacının yarısını karşılamayı hedefliyor.

"Hedefimiz elektrik ihtiyacının 4'te 2'sini karşılamaktır"

Santralin 2020 yılında devreye alındığını belirten işletme sorumlusu Mehmet Yıldırım, 20 dönüm alan üzerine kurulu tesisin 1 megawatt elektrik ürettiğini söyledi.

Santralde yaklaşık 3 bin panel bulunduğunu kaydeden Yıldırım, "Burası tarıma elverişsiz bir alan olduğu için panellerimizi buraya kurduk. Tesisi kurmamızdaki amaç hem doğa düzeninin bozulmaması hem de güneş enerjisinden faydalanmaktır. GES'i herkese tavsiye ediyoruz. Buranın kurulumu için 7,5 milyon lira harcama yaptık. Santralimiz Korkut ilçesinin 4'te 1 elektrik ihtiyacını karşılıyor. Amacımız santrali ileride büyütmek. Burada boş arazimiz var oraya da panellerimizi dikerek elektrik üretimi yapacağız. Hedefimiz elektrik ihtiyacının 4'te 2'sini karşılamaktır" dedi. - MUŞ