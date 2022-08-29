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Muğla ekonomi haberleri | "Azamara Journey" Bodrum Limanı'na yanaştı

Ekonomi Haberleri

Muğla ekonomi haberleri | 'Azamara Journey' Bodrum Limanı'na yanaştı

Muğla yerel ekonomi haberine göre Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Kuşadası Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 180 metrelik "Azamara Journey"de çoğunluğu ABD ve İngiliz 388 yolcu ile 385 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi

Bodrum Malta Muğla Ekonomi Haberler

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