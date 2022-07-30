Muğla ekonomi haberi: Marmaris mega yatları ağırlıyor Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi, büyüklükleriyle dünyanın sayılı motor yatları arasında bulunan mega yatlara ev sahipliği yapıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesi, büyüklükleriyle dünyanın sayılı motor yatları arasında bulunan mega yatlara ev sahipliği yapıyor. Deniz turizminde hareketli günlerin yaşandığı ilçede, lüks tekneler ve farklı boylarda motor yatlar uzunlukları ve gösterişli duruşlarıyla dikkati çekiyor. Süper ve mega olarak nitelendirilen yatların bazılarında helikopter de bulunuyor. Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki "Anna" isimli süper yat ile Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" körfezde alargada bekliyor. 86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı mega yat "319011300" ise Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesine yanaştı. Marmaris Limanı'na ve körfezine renk katan yatlarda, helikopterin yanı sıra spa, sauna, jakuzi, sinema ve spor salonu gibi birçok alan bulunuyor. Bir süre körfezde ve limanda kalacağı öğrenilen yatlarda tatil yapanlara ilişkin bilgi verilmedi. Ekonomi AA / Sabri Kesen Cayman Adaları Marmaris Muğla Ekonomi Haberler

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