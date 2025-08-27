Muğla'da spor altyapısına yeni yatırımlar geliyor

Muğla'da gençlerin spora erişimini artırmak ve modern tesislerde spor yapmalarını sağlamak amacıyla önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Çeşitli ilçelerde yapılacak yeni tesisler ve mevcut tesislerin yenilenmesiyle spor altyapısı daha da güçlenecek.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Datça Spor Tesisleri kapsamında 2 adet halı saha ve 1 adet tenis kortu inşa edilecek. Ayrıca spor salonunun yanına 1 adet tenis kortu daha yapılacak. Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi ile Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne de halı saha kazandırılacak. Fethiye'de Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'na halı saha yapılacak.

Ortaca Spor Salonu Modernizasyonu projesi kapsamında ise dış cephe mantolama çalışmaları, Kapı ve pencere doğramalarının yenilenmesi, Salon aydınlatmalarının modern sistemlerle değiştirilmesi, Yağmur oluklarının yenilenmesi gerçekleştirilecek. Tüm projelerin ihaleleri tamamlanırken, çalışmaların kısa sürede başlayacağı belirtildi. Projelerin hayata geçmesiyle birlikte Muğla'daki gençler daha modern ve donanımlı tesislerde spor yapma imkanına kavuşacak. - MUĞLA