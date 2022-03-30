Müdür Tokdemir: "Şeker ve yağda sıkıntı yok"

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, şeker ve yağda sıkıntı olmadığını belirterek, geçtiğimiz günlerde asılsız bazı spekülasyonların vatandaşları yüksek fiyatla Ayçiçek yağı almaya maruz bıraktığını söyledi.

Müdür Tokdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hatırlanacağı gibi Ayçiçek yağında geçtiğimiz günlerde yapılan spekülasyonlar vatandaşımızı spekülatif fiyatlarla temin yoluna gitmeyi maruz bırakmıştır. Bakanlığımızın bu konuda aldığı tedbirler ve doğru zamanda yapılan bilgilendirmeyle piyasa manipülasyonlarının önüne geçmiş ve her zaman vatandaşın yanında olduğunu göstermiştir" dedi.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervinin olduğunu söyleyen Tokdemir, 2021-2022 üretim döneminde ise 2,5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacmin 2,9 milyon tona ulaştığını belirtti.

Tokdemir; "Bakanlığımız şeker üreticisi firmalara gerekli uyarılarını yapmış, piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alarak üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır. Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın, üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi