MTÜ'den tahıl üretimine destek - Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Türkiye tarımına destek amacıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tarım Kampüsü Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Arazisinde bulunan uygun alanların tamamında tahıl üretimi yapılıyor.

İlgili karar gereği Türkiye'de tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması hedeflendi. Bu doğrultuda MTÜ Tarım Kampüsü Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Arazisinde üretim süreci planlandığı gibi devam ediyor.

İlerleyen günlerde hasat sürecinin başlayacağını vurgulayan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, tahıl üretimi konusunda açıklama yaptı. Karabulut, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı temel alarak üniversitemizin tarım üretimine müsait bütün arazisinin kullanımı konusunda karara vardık. Bu anlamda üniversitemizin tarım yerleşkesinde bulunan arazilerin tamamında öncelikli olarak tahıl üretimi olmak üzere çeşitli bitkisel üretim ürünleri yetiştirerek ülkemiz bitkisel üretimine destek vermeye çalışıyoruz. Bu amaçla üretilecek olan hububatın Türkiye Cumhuriyeti Toprak Mahsulleri Ofisine vermeyi düşünüyoruz. Ayrıca tarım yerleşkemizde bitkisel ve hayvansal üretim açısından da AR-Ge faaliyetlerimiz mevcut. Özellikle bitkisel üretimde değişik meyve türlerinde modern yetiştiricilik sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Ziraat Fakültemiz öğretim üyeleri gerek AR-GE çalışmaları, gerekse çiftçilerimize üretimde yeni gelişmeleri aktarmakla yöremizde üretim desenini genişletme anlamında geniş çalışmalar yürütmekteler. Sosyal sorumluluk adına Kale'de yürütülen çilek projeleri, üzümsü meyvelerden böğürtlen yetiştiriciliği ve diğerlerini bu anlamda örnek gösterebiliriz. Bu sene ve bundan sonra da İnşallah tahıl ve benzeri mahsullerimiz ülkece bol ve bereketli olur" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi