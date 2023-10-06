Benzinin ardından bir büyük indirim de motorine geliyor

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Son olarak 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş indirim yapılan benzine gece yarısı 1 lira 17 kuruşluk yeni bir indirim daha yapıldı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorin fiyatlarına da 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.

YENİDEN 37 LİRA SEVİYELERİNE GELECEK

Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 40,15 liradan 37,23 liraya, Ankara'da 40,77 liradan 37,85 liraya, İzmir'de ise 40,92 liradan 38 liraya gerileyecek.