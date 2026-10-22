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Moskova'da Euroclear'ın temyizi reddedildi, 200 milyar avroluk karar onandı

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Moskova Bölge Tahkim Mahkemesi, Euroclear'ın Rusya Merkez Bankasının açtığı davada verilen yaklaşık 200 milyar avroluk tazminat kararına yönelik temyiz başvurusunu reddetti. Böylece Mayıs 2026'da verilen ve temmuzda istinaf mahkemesince onanan karar geçerliliğini korudu.

Rusya'da bir mahkeme, Rusya Merkez Bankasının açtığı dava kapsamında Belçika merkezli Euroclear'dan yaklaşık 200 milyar avronun tahsil edilmesine ilişkin karara karşı yaptığı temyiz başvurusunu??????? reddetti.

Moskova Bölge Tahkim Mahkemesinin kayıtlarına göre, kapalı oturumda görülen davada Euroclear'ın temyiz başvurusu değerlendirildi. Mahkeme, önceki iki yargı merciinin kararlarını onadı???????.

Böylece, Moskova Tahkim Mahkemesinin Mayıs 2026'da verdiği ve temmuzda istinaf mahkemesi tarafından onanan yaklaşık 200 milyar avroluk tazminat kararı geçerliliğini korudu.

Rusya Merkez Bankası, Avrupa'da dondurulan varlıkları nedeniyle uğradığı zararın karşılanması için 2025'te Euroclear'a karşı dava açmıştı. Mahkeme, Mayıs 2026'da davayı kabul ederek kararın derhal uygulanmasına hükmetmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar avroluk varlığı dondurmuştu. Söz konusu varlıkların büyük bölümü Euroclear'da bulunuyor.

Kaynak: AA
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